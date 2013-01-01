В Мордовии завод «Биохимик» первым в России зарегистрировал лекарственные препараты нового поколения



В Республике Мордовия Саранский завод «Биохимик» первым из отечественных производителей лекарств получил регистрационные удостоверения Минздрава РФ на производство двух лекарственных препаратов нового поколения. Эксперты назвали их появление на отраслевом рынке настоящим прорывом для российской фармакологической промышленности.

Уже в сентябре предприятие приступит к выпуску нового нестероидного противовоспалительного средства отечественного производства. Появление этого импортозамещающего препарата значительно снизит стоимость терапии по лечению ревматологических заболеваний.

Клинические исследования доказали, что препарат отличается хорошей переносимостью и может с успехом использоваться для длительной терапии заболеваний. При этом он вызывает значительно меньше нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, чем существующие аналоги.

Еще одна новинка «Биохимика» - концентрат для приготовления раствора для инфузий, используемых в практике анестезиологии и реаниматологии.

Сегодня на предприятии в стадии разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп. Среди них — новейшие антибиотики пятого поколения. В этом году уже получено 27 регистрационных удостоверений на новые препараты, большая часть которых относится к импортозамещающим.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ