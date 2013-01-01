В Мордовии заступила на боевое дежурство первая в России загоризонтная радиолокационная станция



В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия заступила на боевое дежурство первая в Российской Федерации радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» в составе Воздушно-космических сил. Станция сможет отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от государственной границы.

Радиолокационная станция способна обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.

Кроме того, по сообщению Минобороны, «Контейнер» обнаруживает даже самолеты, выполненные по технологии «стелс», которая снижает радиолокационную заметность.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ