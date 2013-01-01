В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока



Новейшая технологическая система на ООО «Норовское молоко» позволяет десяти сотрудникам управлять производственными процессами на заводе мощностью переработки 10 тонн молока в смену.

Производственная цепочка включает участки приемки и хранения сырого молока, аппаратный участок производительностью 5 тонн в час, участки по розливу цельномолочной и кисломолочной продукции, изготовлению творога (600 кг готовой продукции в смену), сливочного масла (от 300 до 500 кг в смену), а также участок мороженого (2400 кг в смену).

Автоматически составленные маршруты позволяют максимально сократить время подачи молочной продукции и исключить риски по попаданию в продукт посторонних примесей. Мойка оборудования ведется в автоматическом режиме под управлением центрального компьютера и обеспечивает качественную очистку всех трубопроводов и оборудования. Установленные на предприятии современные автоматы розлива кисломолочной продукции не допускают контакт с готовым продуктом и тем самым позволяют улучшить ее качество и увеличить срок хранения.

В реализацию инвестпроекта вложено 155 млн рублей. В следующем году на заводе в смену будет перерабатываться от 3650 тонн до 5110 тонн молока. Здесь будут производить широкий ассортимент молочной продукции, в том числе йогурты с разными наполнителями, сливочное масло, творог, брынзу, мягкие, плавленые и полутвердые сыры, 12 видов мороженого.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ