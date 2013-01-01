В Мордовии открыли тепличный комплекс по выращиванию миллионов роз



С учетом новых производственных мощностей компания «Мир цветов» в этом году планирует вырастить 34 миллиона роз, а с выходом на полную проектную мощность стать самым крупным производителем этих цветов в России.

В новом тепличном комплексе создано 55 рабочих мест. Объём инвестиций в это производство составил 650 миллионов рублей. Основным поставщиком оборудования стала голландская фирма Dalsem B.V.

Всего «Мир цветов», который выращивает розы в Кадошкинском и Теньгушевском районах Мордовии, за 11 лет реализации проекта в строительство и реконструкцию теплиц инвестировал более 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время построено 5 теплиц, где выращивается 40 сортов роз на площади 15 гектаров. Во время торжественной церемонии запуска нового комплекса Кадошкино была срезана 220-миллионная роза, выращенная предприятием. С выходом на проектную мощность в 2019 году урожайность в новой теплице составит 40 миллионов роз в год. И тогда компания «Мир цветов» займёт 15 процентов рынка свежесрезанных роз, выращенных в России. Сегодня продукция предприятия реализуется в половине регионов страны, а также в Республике Беларусь.

По мнению главы Республики Мордовия Владимира Волкова, компания создала новую для регионе отрасль сельского хозяйства – цветоводство, отвечающую самым современным международным требованиям. Он также подчеркнул, что инвестпроект реализуется при поддержке Правительства Мордовии и региональных филиалов крупных российских банков, создает новые рабочие места в отдаленных территориях республики.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ