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В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области

Июл 1
Астраханская область Южный федеральный округ
В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вместе с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным посетили несколько промышленных предприятий региона, в том числе компании, расположенные в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос». Глава Минпромторга отметил высокую динамику роста производства и большой потенциал для развития экономики региона.
На предприятии «Гекса-Лотос» Денису Мантурову и Игорю Бабушкину продемонстрировали инновационную технологию производства полипропилена, предназначенного для укрепления дорожных покрытий. Плановая мощность предприятия - 150 тыс. кв. метров геосинтетической ткани в месяц, на продукцию уже поступают заказы из российских регионов.

В особой экономической зоне компанией «Свои» запущено безотходное производство экологически безопасных труб капельного орошения, которые после истечения срока действия разлагаются до состояния биоматериала. Здесь смонтированы две производственные линии мощностью 200 млн погонных метров труб в год. До конца года на предприятии планируют нарастить мощности до 500 млн погонных метров в год, чтобы выполнить заявки потенциальных заказчиков.

На площадке якорного резидента астраханской ОЭЗ и участника Объединенной судостроительной корпорации - судостроительного завода «Лотос» в присутствии министра и врио губернатора был спущен на воду первый из двух строящихся танкеров-химовозов. Кроме того, Денис Мантуров и Игорь Бабушкин осмотрели четырехпалубный 141-метровый лайнер «Петр Великий», месяц назад спущенный на воду для достройки. Туристический лайнер, как пятизвёздочный отель, будет оснащен номерами люкс, ресторанами, тренажёрным залом, бассейном и СПА-центром. Ожидается, что уже в навигацию 2020 года судно отправится в рейсы по Каспию и Чёрному морю.

«У Астраханской области точно есть хороший потенциал, особенно с учетом того, что, по результатам четырех месяцев, мы видим рост обрабатывающей промышленности на девять процентов. Помимо большого основного направления - судостроения, есть еще ряд других секторов, которые мы договорились активно развивать», - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он провел совещание, на котором обсуждались перспективы астраханского судостроения, а также дальнейшее развитие промышленности региона.

«Уже имеющиеся площадки имеют потенциал для расширения сопутствующих производств: это и лёгкая промышленность, и сельское хозяйство и другие направления, - отметил врио губернатора Игорь Бабушкин. - Безусловно, мы будем призывать наших контрагентов к еще большему размещению на территории Астраханской области своих инвестиций».

Особая экономическая зона «Лотос» создана постановлением правительства РФ для развития высокотехнологичных отраслей и реализации проектов импортозамещения, и, в соответствии с поручениями Президента России, обеспечивает рост наукоемких производств в промышленности.

1 Июл 2019, Администрация Астраханской области / Астраханская область


 
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