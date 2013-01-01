В Минеральных Водах аэропорт оснастили многопозиционной системой наблюдения «Альманах»



Первая на юге России отечественная аэродромная система внедрена в рамках реализации «Плана мероприятий по оснащению средствами наблюдения и контроля аэродромного движения на аэродромах Российской Федерации».

Внедрение А-МПСН «Альманах» ключевом аэропорту Северо-Кавказского федерального округа было проведено в рекордно короткие сроки и обошлось в 139,4 млн рублей. Сеть из двух контрольно-ревизионных ответчиков, 18-и приёмных и двух приёмо-передающих территориально распределенных станций обеспечивает наблюдение на рабочей площади аэродрома. Информация наблюдения с «Альманаха» выводится на КСА НКАД «ВЕГА» и КСА УВД «АЛЬФА».

А-МПСН «Альманах» стала существенным подспорьем для диспетчеров. Она позволяет обнаруживать и идентифицировать транспортные средства, оборудованные мобильными радиомаяками «Гном».

В дальнейшем планируется использование А-МПСН «Альманах» как источника наблюдения во всей аэродромной зоне площадью до 150 км в режимах 1090 ES, S, RBS/A/C.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ