В Мичуринске открылась Всероссийская выставка



В Мичуринске дали официальный старт главному событию года – Всероссийской выставке «День садовода». Гостей праздника, а в наукоград в эти дни съезжаются как руководители и представители сельскохозяйственной отрасли, так и просто любители садоводства, поприветствовали глава администрации области Александр Никитин, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Приветствие всем гостям и участникам праздника прислал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «Развитие садоводства входит в число приоритетных направлений отечественного сельского хозяйства. Сегодня перед агропромышленным комплексом стоит задача по увеличению площади современных садов и объема плодов и ягод, способных конкурировать с импортной продукцией. Выставка «День садовода» традиционно является главной площадкой для инвесторов, представителей бизнеса, науки, отраслевых союзов и ассоциаций, садоводов и питомниководов из регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Обмен опытом между ключевыми игроками рынка будет способствовать дальнейшему развитию данного направления в нашей стране», - говорится в нем.

Глава региона отметил, что выставка «День садовода», которая уже в 13-ый раз проходит в единственном в стране аграрном наукограде, уникальна в своем роде и уже приобрела международный масштаб.

- Сегодня здесь действительно яблоку негде упасть. Это не только всероссийское, а уже, можно сказать, международное торжество науки и практики. Какая радость, какое веселье всегда сопровождают этот праздник! От всей души приветствую всех в столице научного садоводства, нашем прекрасном городе Мичуринске! - обратился к гостям Александр Никитин.

Сегодня результаты своего труда садоводы презентуют на специальной выставке-ярмарке, которая открылась на главной площади наукограда. С каждым годом география участников расширяется. В этот раз подано более 700 заявок. В Мичуринск приехали представители Екатеринбурга, Суздаля, Нижнего Новгорода, Ростова, Грозного, Скопина, Москвы, Костромы, Воронежа, Волгограда, а также Самарской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Ивановской областей и, конечно, крупные предприятия и садоводческие хозяйства нашего региона. Участники с удовольствием угостили почетных гостей праздника вкуснейшими фруктами и ягодами.

По традиции жителям и гостям наукограда предлагается широкий выбор продовольственных, промышленных товаров, сельхозпродукции, инвентаря, высококачественного посадочного материала, семян, саженцев плодовых и ягодных культур, средств защиты растений. Свои достижения и последние научные разработки представили ФНЦ имени И.В. Мичурина и Мичуринский ГАУ.

Параллельно этому в учебно-инновационных центрах Мичуринска кипит научная работа: проходят практические занятия по садоводству, идут оживленные научно-практические конференции с участием известных ученых, включая и зарубежных представителей отрасли. «Значение таких научных форумов просто невозможно переоценить», - считает глава региона Александр Никитин.

День садовода - это не только специализированная площадка для демонстрации последних достижений отрасли, но и большой гастрономический праздник. На главной площади города сегодня стартовал яблочный фестиваль «Со вкусом». Здесь представлено множество яблочных блюд, приготовленных по особым рецептам, и, конечно, экологически чистой продукции. На площадках фестиваля варят вкуснейшее варенье, отжимают яблочный сок и даже готовят яблочные чипсы.