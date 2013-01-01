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ИЗМИР

В Мичуринске начата расчистка реки Лесной Воронеж

Июн 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Мичуринске начата расчистка реки Лесной Воронеж

Специалисты Тамбовского водного хозяйства приступили к расчистке реки Лесной Воронеж на территории города Мичуринск. Работы планируется проводить несколько лет. Земснарядам предстоит пройти около 5 километров русла реки, в этом году - 750 метров. Со дна будет поднято порядка 400 тысяч тонн донных отложений. Одновременно с работами по расчистке реки руководство наукограда будет проводить благоустройство набережной.
Специалисты Тамбовского водного хозяйства приступили к расчистке реки Лесной Воронеж на территории города Мичуринск. Работы планируется проводить несколько лет. Земснарядам предстоит пройти около 5 километров русла реки, в этом году - 750 метров. Со дна будет поднято порядка 400 тысяч тонн донных отложений. Одновременно с работами по расчистке реки руководство наукограда будет проводить благоустройство набережной.

Отметим, что в Тамбовской области уже около десяти лет проводится активная работа по экологической реабилитации водных объектов. Расчищено порядка 100 километров участков рек Цна, Большой Ломовис, Воронеж, Иловай, Ворона, Битюг, Савала, Польной Воронеж, Лесной Воронеж и других. Проводимые работы способствуют улучшению экологического состояния водных объектов, увеличению их пропускной способности в период прохождения паводка, расширяет рекрерационные возможности водоемов.

В 2017 году расчистка проведена на участках рек Воронеж в Мичуринском районе, Ситовка в Староюрьевском районе, Иловай и Алешня в Первомайском районе. В рамках работ создавались условия для последующего формирования зон пляжного отдыха населения.



 
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