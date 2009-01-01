В Магнитогорске стартует строительство завода по производству стальной проволоки за 8 млрд рублей
Ноя 13
В Челябинской области ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) приступает к реализации проекта строительства завода по производству высокопрочной стальной проволочной продукции в индустриальном парке ММК. Инвестиции составят 8 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 рабочих мест. Соответствующее соглашение подписано на проходящей в Москве международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2019».
Новый завод планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года. Ежегодный объем производства проволочной продукции составит до 35 тыс. тонн в год.
Среди потенциальных потребителей продукции нового завода — как российские, так и европейские производители автомобильных шин, а также компании, специализирующиеся на производстве различных армированных полимерных и резинотехнических изделий.
Индустриальный парк ММК площадью 65 га имеет развитую инженерную инфраструктуру и железнодорожную сеть. В настоящее время на площадке находятся 26 резидентов.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
13 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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