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В Магнитогорске стартует строительство завода по производству стальной проволоки за 8 млрд рублей

Ноя 13
Москва Центральный федеральный округ
В Магнитогорске стартует строительство завода по производству стальной проволоки за 8 млрд рублей

В Челябинской области ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) приступает к реализации проекта строительства завода по производству высокопрочной стальной проволочной продукции в индустриальном парке ММК. Инвестиции составят 8 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 рабочих мест. Соответствующее соглашение подписано на проходящей в Москве международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2019».
Новый завод планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года. Ежегодный объем производства проволочной продукции составит до 35 тыс. тонн в год.

Среди потенциальных потребителей продукции нового завода — как российские, так и европейские производители автомобильных шин, а также компании, специализирующиеся на производстве различных армированных полимерных и резинотехнических изделий.

Индустриальный парк ММК площадью 65 га имеет развитую инженерную инфраструктуру и железнодорожную сеть. В настоящее время на площадке находятся 26 резидентов.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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