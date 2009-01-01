В Магнитогорске стартует строительство завода по производству стальной проволоки за 8 млрд рублей



В Челябинской области ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) приступает к реализации проекта строительства завода по производству высокопрочной стальной проволочной продукции в индустриальном парке ММК. Инвестиции составят 8 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 рабочих мест. Соответствующее соглашение подписано на проходящей в Москве международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2019».

Новый завод планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года. Ежегодный объем производства проволочной продукции составит до 35 тыс. тонн в год.

Среди потенциальных потребителей продукции нового завода — как российские, так и европейские производители автомобильных шин, а также компании, специализирующиеся на производстве различных армированных полимерных и резинотехнических изделий.

Индустриальный парк ММК площадью 65 га имеет развитую инженерную инфраструктуру и железнодорожную сеть. В настоящее время на площадке находятся 26 резидентов.

Челябинская область, Уральский федеральный округ