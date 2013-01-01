В Магаданском аэропорту начали монтаж новой радиомаячной системы для безопасной посадки самолетов



В Магадане в международном аэропорту «Сокол» (им. Владимира Высоцкого) приступили к монтажу нового оборудования курсоглиссадной (радионавигационной) системы, которая позволит выполнять безопасную посадку самолётов при низкой облачности.

Заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Сиволобов отметил, что для главной воздушной гавани региона важно, чтобы обновленная аэронавигационная система посадки начала работу как можно скорее. Так, из-за ее отсутствия в начале августа несколько самолетов было отправлено на запасные аэродромы.

По словам главного инженера подрядной организации «Восток капитал» Станислава Кутвицкого, на территории аэродрома демонтировали старое оборудование, все нужные стройматериалы уже есть в наличии и до конца второй декады августа планируется закончить сооружение фундамента для новой системы и провести монтаж металлоконструкций для установки оборудования. Затем специалисты займутся отладкой высокоточных радиотехнических средств.

Установка современной радионавигационной системы обеспечит качественное сопровождение взлета и посадки самолетов в любую погоду.

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ.