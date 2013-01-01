В Магаданской области впервые начали выпускать колбасу из мяса тюленей



В перспективе в регионе планируется создать безотходное перерабатывающее производство - изготовление жира, паштетов, тушенки, заготовки шкур для реализации на меховое производство, субпродуктов для фармакологии.

До сих пор мясо выловленных морских млекопитающих шло в виде корма на фермы по разведению песца и норки.

Однако, по данным экспертов оно не только является продуктом питания, обладает не только хорошим вкусом и низкой калорийностью, но и содержит большое количество полезных для человеческого организма питательных веществ.

Разрешение на промысел тюленей работающая в регионе частная компания получила в 2017 году и к настоящему моменту добыто 137 морских млекопитающих. Готовая мясная продукция прошла все необходимые исследования и получила разрешения на продажу.

Для дальнейшего развития производства компании необходимо инвестировать около 100 млн рублей. Правительство Магаданской области готово выступить гарантом получения кредитов для реализации этого проекта в целях диверсификации экономики рыбного хозяйства региона

По оценкам специалистов рыбного хозяйства Магаданской области, для развития производства нового продукта имеется достаточная сырьевая база - сегодня в акватории Дальнего Востока насчитывается около 50 тысяч голов тюленей.

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ