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В Люксембурге заложат фруктовый сад в знак дружбы с Тамбовской областью

Окт 18
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Люксембурге заложат фруктовый сад в знак дружбы с Тамбовской областью

Лучшие мичуринские саженцы яблонь и вишен отправятся в Великое Герцогство Люксембург
Сотрудники Федерального Научного Центра им. И.В. Мичурина подготовили лучшие саженцы яблонь и вишен, которые в субботу отправятся в Великое Герцогство Люксембург.

С предложением заложить в Люксембурге мичуринский фруктовый сад выступил губернатор Александр Никитин в дни визита в Великое Герцогство весной этого года. Глава региона, побывав на территории сада около российского посольства, заметил: «Сюда гармонично впишутся яблоневый и вишневый сады с тамбовской земли. Пусть цветут и приносят хороший урожай».

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Люксембурге Виктор Сорокин поддержал эту идею.

- Климат Люксембурга сильно отличается от местного, поэтому для отправки в Великое герцогство наши сортоведы тщательно подбирали сорта плодовых деревьев, - говорит директор ФНЦ им. И.В. Мичурина Михаил Акимов. - Выбор пал на такие сорта яблони селекции нашего Центра, как «Академик Казаков», «Вымпел», «Наслаждение». А вкусная и урожайная вишня – это сорта «Лебедянская», «Харитоновская» и «Тургеневка».

Специалисты надеются, что мичуринские яблони и вишни успешно закрепятся на люксембургской земле и станут украшением посольского сада. Они будут символом многолетней дружбы и сотрудничества Тамбовской области и Великого Герцогства Люксембург.



 
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