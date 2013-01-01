В Липецкой области завершили первый этап масштабной реконструкции сталеплавильного производства



На Новолипецком металлургическом комбинате (НМЛК) завершен первый этап масштабной реконструкции производства: введен в строй агрегат для выплавки стали - конвертер №2 - мощностью более 3 млн тонн в год. Также запущено в эксплуатацию новое пылегазоулавливающее оборудование, соответствующее лучшим мировым технологиям. Общий объем инвестиций в реконструкцию сталеплавильного производства на НЛМК составит более 26 млрд рублей.

На втором этапе модернизации, который начнется в 2020 году, планируется реконструировать аналогичный по мощности конвертер №3. Обновление сталеплавильных мощностей позволит увечить производительность цеха на 15% - до 10 млн тонн стали в год. Внедрение более эффективного оборудования газоочистки обеспечит улавливание 99,9% пыли. Реализация проекта позволит также использовать конвертерный газ для выработки электроэнергии на новой утилизационной теплоэлектростанции, которую планируется построить на площадке НЛМК. Липецкая область, Центральный федеральный округ

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