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В Липецкой области возобновили строительство завода по переработке топинамбура за 2,6 млрд рублей

Дек 26
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области возобновили строительство завода по переработке топинамбура за 2,6 млрд рублей

В Данковском районе Липецкой области ООО «Истагро Дон» возобновляет строительство завода по переработке топинамбура. Компания уже начала реализацию проекта в особой экономической зоне «Данков». Предприятие будет заниматься комплексной переработкой топинамбура для получения группы натуральных ингредиентов (инулина, фруктоолигосахарида и др.) для пищевой и медицинской промышленности. Заявленные инвестиции превышают 2,6 млрд рублей.
Предприятие будет перерабатывать 40 тыс. тонн топинамбура в год и производить 2 тыс. тонн пищевого инулина, а также 750 тонн фруктоолигосахаридов, 750 тонн сиропа высокой фруктозы и до 10 тыс. тонн гранулированных кормов для животноводства.

Топинамбур выращивают местные хозяйства. Кроме того, сырье планируют закупать в других регионах. Запуск производства запланирован на ноябрь 2020 года.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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