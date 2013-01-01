В Липецкой области стартовало строительство нового свинокомплекса «Черкизово» за 1 млрд рублей



В сёлах Вязовое и Сухой Ольшанец Долгоруковского района Липецкой области Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, реализует проект по строительству крупного свиноводческого комплекса. Компания инвестирует в строящийся объект 1 млрд рублей. Срок реализации проекта 2019-2021 годы.

Новый свиномплекс производственной мощностью 5 тыс. тонн свинины в год проектируется с учетом современных требований к производственной эффективности и ветеринарной безопасности.

В рамках программы развития свиноводства на территории Липецкой области группа «Черкизово» начала освоение кредита в 20 млрд рублей для строительства, реконструкции и модернизации свиноводческих комплексов. Планируется приобретение оборудования для свинокомплексов, а также племенной продукции, гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей.

Липецкая область, Центральный федеральный округ