В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища



В реализацию проекта «Закладка садов интенсивного типа на площади 1000 га и строительство фруктохранилища с логистическим комплексом мощностью 40 тыс. тонн единовременного хранения» на территории Лебедянского района ООО«Агроном-сад» будет инвестировано 1,6 млрд рублей.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ это ультрасовременное и высокотехнологичное фруктохранилище с логистическим комплексом станет самым крупным в средней полосе России.

Новый комплекс общей площадью 108 тыc. кв. м будет включать зону экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. В фруктохранилище будут установлены газовые холодильники, современные линии сортировки, калибровки и упаковки. Общая вместимость холодильных камер составит 50 тыс. тонн, а оценивать качество фруктов будет компьютер, делая десяток снимков каждого яблока в нескольких проекциях.

В комплексе будет трудоустроено около 160 человек.

Строительство зданий центра по хранению и обработке яблок будет производиться в пять этапов с 2019 по 2026 год. Первая очередь комплекса заработает уже этой осенью, а существующее производство будет непрерывно работать до 2022 года.

Сегодня в ООО «Агроном-сад» ежегодно выращивают по 25 тыс. тонн фруктов. Через четыре года объёмы производства увеличатся втрое за счёт развития интенсивных садов, а также расширения площадей традиционных плантаций и активному внедрению инноваций. Агрофирма сотрудничает с ведущими мировыми питомниками и экспертами, делает ставку на производство яблок премиум-класса.

Липецкая область, Центральный федеральный округ