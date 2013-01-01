В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища
В реализацию проекта «Закладка садов интенсивного типа на площади 1000 га и строительство фруктохранилища с логистическим комплексом мощностью 40 тыс. тонн единовременного хранения» на территории Лебедянского района ООО«Агроном-сад» будет инвестировано 1,6 млрд рублей.
Новый комплекс общей площадью 108 тыc. кв. м будет включать зону экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. В фруктохранилище будут установлены газовые холодильники, современные линии сортировки, калибровки и упаковки. Общая вместимость холодильных камер составит 50 тыс. тонн, а оценивать качество фруктов будет компьютер, делая десяток снимков каждого яблока в нескольких проекциях.
В комплексе будет трудоустроено около 160 человек.
Строительство зданий центра по хранению и обработке яблок будет производиться в пять этапов с 2019 по 2026 год. Первая очередь комплекса заработает уже этой осенью, а существующее производство будет непрерывно работать до 2022 года.
Сегодня в ООО «Агроном-сад» ежегодно выращивают по 25 тыс. тонн фруктов. Через четыре года объёмы производства увеличатся втрое за счёт развития интенсивных садов, а также расширения площадей традиционных плантаций и активному внедрению инноваций. Агрофирма сотрудничает с ведущими мировыми питомниками и экспертами, делает ставку на производство яблок премиум-класса.
Липецкая область, Центральный федеральный округ
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