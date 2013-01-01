В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей



В Липецкой области резидент особой экономической зоны «Липецк» группа компаний «Эгида», лидирующая среди отечественных производителей эластичного пенополиуретана и комплектующих для мягкой мебели, начала строительство нового завода. Объём инвестиций в проект составит 3,8 млрд рублей. К 2022 году на предприятии будет создано более 200 рабочих мест.

Резидент ОЭЗ намерен приступить сразу к двум очередям строительства предприятия, которое разместится на участке в 12,5 гектаров. Сейчас ГК «Эгида» производит не менее 35% эластичного пенополиуретана в России. Запуск новых производственных мощностей в ОЭЗ «Липецк» позволит компании увеличить занимаемую долю на рынке до 40% и удовлетворить потребности российских производителей мягкой мебели в качественных материалах. Липецкая область, Центральный федеральный округ

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