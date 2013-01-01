В Липецкой области открыли первую очередь самого крупного в ЦФО фруктохранилища



В Лебедянском районе Липецкой области, который славится своими яблоневыми садами и соками для детей «ФрутоНяня», открыли первую очередь логистического комплекса по хранению и обработке яблок. Проект, реализуемый компанией «Агроном сад», — это первый этап строительства высокотехнологичного фруктохранилища, которое станет самым крупным в Центральном федеральном округе. В строительство первой очереди комплекса вложено 1,3 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект составит 6 млрд рублей.

Первая очередь комплекса рассчитана на хранение 10 тысяч тонн яблок. Новые современные холодильные камеры позволяют увеличить сроки хранения яблок до полугода без потери вкусовых качеств.

Особое внимание при создании комплекса уделено обеспечению экологической безопасности. Камеры для хранения яблок оборудованы современными датчиками, постоянно отслеживающими температуру, влажность и другие важные показатели для сохранности продукции.

Компания «Агроном сад» специализируется на выращивании и реализации товарного яблока на площади 5,4 тыс. гектаров. В садах компании выращивают до 30 тыс. тонн яблок в год.

Липецкая область,Центральный федеральный округ