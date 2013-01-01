В Липецкой области открыли новый завод по производству уплотнителей для «белой техники»



В селе Сенцово Липецкой области введено в эксплуатацию предприятие итальянской компании Ilpea по производству продукции для бытовой электротехники, автомобилей и строительной индустрии. Объём инвестиций составил 600 млн рублей. Проект реализован за рекордно короткий срок — меньше чем за девять месяцев. На предприятии создано около 100 рабочих мест с перспективой трудоустройства еще до 70 человек. Средняя зарплата составляет 40 тыс. рублей.

На первом этапе здесь будут производить около 2 млн резиновых уплотнителей для холодильников и 1 млн уплотнителей для стиральных машин в год. В перспективе наладят производственную линию уплотнителей для металлических дверей.

Открытие завода Ilpea будет способствовать развитию кластера «белой техники» в Липецкой области. Здесь выпускается треть всех производимых в России холодильников, морозильников и стиральных машин. Объем производства составляет более 30 млрд рублей.

Липецкая область, Центральный федеральный округ