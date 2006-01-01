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В Липецкой области открыли новый завод компании Honeywell

Фев 1
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области открыли новый завод компании Honeywell

В особой экономической зоне «Липецк» создано производство продукции для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации, на котором применяются технологии мирового уровня.
На площадке в 5600 кв. м разместились сборочное производство, производство средств индивидуальной защиты, лаборатории по испытанию и калибровке, склады сырья и готовой продукции, офисные помещения. На новом предприятии уже работают более 70 специалистов, а всего планируется создать около 200 рабочих мест.

Проект с объемом инвестиций более 900 миллионов рублей реализуется в Липецкой области с 2016 года. С 2018 года в эксплуатацию поэтапно вводятся линии по производству контроллерных и кроссовых шкафов для распределенных систем управления и систем противоаварийной защиты, средств обеспечения защиты от падения с высоты, стационарных и портативных газоанализаторов для обеспечения безопасности на промышленных объектах, систем пожарной сигнализации, пожарных извещателей. В 2019 году начнется сборка сканеров двухмерных штрих-кодов, принтеров и терминалов сбора данных для маркировки товара. Выход на полную производственную мощность планируется к 2020 году.

«При выборе площадки мы съездили в девять регионов, посмотрели 45 мест. Но только здесь нашли и огромную поддержку со стороны местной власти, и наличие квалифицированных кадров. Это наш третий и крупнейший производственный центр в России и это важный шаг в реализации нашей стратегии по расширению локализации производства и присутствия в России», – сказал президент Honeywell в России, странах Таможенного союза и на Ближнем Востоке Норм Гилсдорф.

По словам врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в регионе будет реализован пилотным проект внедрения технологий Honneywell, которые позволяют экономить до 30 процентов тепла в домах и бюджетных учреждениях. Региональные власти также договариваются с Honneywell об установке на десятках жилых домов Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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