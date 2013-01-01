В Липецкой области открыли новый экологичный асфальтобетонный завод



В Липецкой области заработал новый мобильный асфальтобетонный завод, оснащенный современным оборудованием и соответствующий всем требованиям экологической безопасности. Инвестор проекта - дорожно-строительная фирма «Руслан-1».

Предприятие состоит из 12 быстро собирающихся модулей. Производительность завода, который может легко перевозиться по территории региона, - 160 тонн асфальтобетона в час.

Контроль качества процесса производства продукции проходит на всех этапах. Используемые технологии позволяют выпускать все марки асфальтобетона. В процессе работы практически нет шума и выбросов, выделяется только пар.

«Наличие собственных производственных мощностей очень важно для нас. Это позволит обеспечить бесперебойную поставку материалов. Мы можем работать круглосуточно, —отметил руководитель предприятия Егор Сизинцев. — Нам важно качество материалов. У нас действует своя лаборатория, которая контролирует весь цикл производства».

Компания «Руслан-1» ведёт работы в Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году запланирован ремонт 250 км автодорог в регионе.

Липецкая область, Центральный федеральный округ