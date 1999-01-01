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В Липецкой области начали получать сырье для доменных печей из отходов производства

Май 31
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области начали получать сырье для доменных печей из отходов производства

В Липецкой области Группа Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) начала горячие испытания на фабрике по производству металлургических брикетов для доменных печей. Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей. На НЛМК появилось около 200 новых рабочих мест.
Проект позволит получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы. Мощность нового производственного комплекса составляет 700 тыс. тонн брикетов в год.

Технология производства — собственная разработка компании. Брикеты изготавливают из железосодержащих отходов, которые образуются в процессе очистки доменного газа, а также улавливания коксовой и угольной пыли. В основе технологии производства брикетов — экологически безопасный метод прессования без обжига. Получаемые брикеты будут использоваться как сырье в процессе выплавки чугуна и будут частично замещать первичное железорудное и угольное сырье.

«С 2000 года компания вложила в природоохранные проекты более 1 млрд долларов. Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%. Мы достигли уровня наилучших доступных технологий (НДТ) в России. Фабрика брикетирования также построена с использованием НДТ и является отличным примером экологичного и ресурсосберегающего производства, которое при этом позволяет повышать нашу эффективность», — отметил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Для нового производственного комплекса смонтировали высокоэффективную пылегазоочистку, которая позволит избежать пыления при перегрузке сыпучих веществ и обеспечит очистку воздуха на уровне НДТ.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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