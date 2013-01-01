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В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

Фев 13
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

На территории ОЭЗ «Липецк» начало работать высокотехнологичное предприятие по выпуску литых алюминиевых радиаторов и настенных котлов мировых стандартов, в создание которого итальянские инвесторы вложили около 1,5 млрд рублей.
Это первое предприятие «Фондиталь» за пределами Италии. Строительство завода площадью около 100 тысяч кв. метров велось с 2015-го по 2018 год и потребовало вложения 20 миллионов евро.

В этом году здесь выпустят три миллиона секций алюминиевых радиаторов и 30 тысяч котлов.

На предприятие под Липецком сегодня доставляют литье из Италии, шлифуют, собирают в секции, красят, упаковывают и отправляют в торговую сеть. До 2020 года итальянская компания инвестирует ещё 10 млн евро в создание собственного литейного производства. На новой площадке «Фондиталь» будут изготавливать литье алюминиевых секций радиаторов. При этом число рабочих мест увеличится до 100 с нынешних 50. В перспективе ООО «Фондиталь» планирует выпускать пять миллионов секций радиаторов в год.

По словам владельца и президента компании Орландо Ниболи, «Липецк» был выбран как самая эффективная промышленная площадка для размещения производства, благодаря которому «Фондиталь» рассчитывает занять до 10 процентов российского рынка отопительных приборов.

Один гектар земли ОЭЗ «Липецк» уже принес 3 млн долларов вложений российских и иностранных резидентов. На липецкой площадке осталось лишь 10 процентов свободной территории, так что новых инвесторов перенаправляют на елецкую площадку. На предприятиях особой зоны работают уже 4,5 тысячи человек, а когда заработают все построенные здесь предприятия, на них будет создано 7-8 тысяч рабочих мест, а бюджеты всех уровней получат до 6 млрд рублей налоговых доходов.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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