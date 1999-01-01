В Липецкой области китайские инвесторы открыли завод по производству дрожжей



В строительство завода в ОЭЗ "Данков" китайская компания Angel Yeast Co., Ltd вложила более 100 млн. долларов США, причем пятая часть инвестиций направлена на обеспечение экологической безопасности предприятия.

Для строительства крупнейшего в России завода дрожжей Angel Yeast Co., Ltd в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" было выделено 30 га земли. Мощность нового завода рассчитана на выпуск 15 тыс. тонн сухих и 15 тыс. тонн прессованных дрожжей в год. В перспективе рядом с производством дрожжей появится цех переработки отходов производства в кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. На заводе создано 560 рабочих мест. В дальнейшем оно увеличится после того как инвесторы построят еще одну производственную линию.

Новое производство повысит уровень производства дрожжей в России, и будет способствовать развитию российской хлебопекарной промышленности. Планируется поставка продукции не только на внутренний российский рынок, но и на экспорт.

Angel Yeast Co., Ltd - крупнейшая в мире компания по производству дрожжей, основана в Китае в 1986 году, выпускает в год 25 тыс. тонн высокоактивных сухих дрожжей для хлебопечения, спиртных напитков, пищевых добавок, животноводческих хозяйств, оздоровительно-лечебных препаратов. В состав компании входит десять заводов и более 30 представительств в разных городах Китая, она поставляет продукцию в 20 стран Европы, Африки, Азии.

Особая экономическая зона промышленного типа регионального уровня "Данков" создана в Данковском районе Липецкой области в 2008 году на площади 355 га для выполнения задач по импортозамещению. В ОЭЗ имеется пять резидентов с заявленным объемом инвестиций более 20 млрд рублей и планами по созданию 700 рабочих мест.

Липецкая область, Центральный федеральный округ