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В Липецкой области дан старт строительству завода по производству животных жиров за 1,2 млрд рублей

Апр 20
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области дан старт строительству завода по производству животных жиров за 1,2 млрд рублей

В Липецкой области на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк» стартует строительство завода по производству кормовой муки и животных жиров для обеспечения потребностей производителей кормов премиального качества для домашних животных и категории качественных кормов для сельскохозяйственных животных. Объем инвестиций составит 1270 млн рублей. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.
Запланированная производственная мощность составит 5,4 тыс. тонн продукции в месяц. Объем производимой кормовой муки, которая является высоко востребованной кормовой белковой добавкой, составит 15 тыс. тонн в год, животного жира – 3,3 тыс. тонн в год.

Инвестор — АО «АСК» планирует создать современный экологически чистый завод, продукция которого позволит достичь замещения ввоза импортной мясной муки и жира данного сегмента качества. Строительные работы начнутся в режиме введенных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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