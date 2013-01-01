В Липецкой области дан старт строительству завода по производству животных жиров за 1,2 млрд рублей



В Липецкой области на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк» стартует строительство завода по производству кормовой муки и животных жиров для обеспечения потребностей производителей кормов премиального качества для домашних животных и категории качественных кормов для сельскохозяйственных животных. Объем инвестиций составит 1270 млн рублей. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

Запланированная производственная мощность составит 5,4 тыс. тонн продукции в месяц. Объем производимой кормовой муки, которая является высоко востребованной кормовой белковой добавкой, составит 15 тыс. тонн в год, животного жира – 3,3 тыс. тонн в год.

Инвестор — АО «АСК» планирует создать современный экологически чистый завод, продукция которого позволит достичь замещения ввоза импортной мясной муки и жира данного сегмента качества. Строительные работы начнутся в режиме введенных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Липецкая область, Центральный федеральный округ