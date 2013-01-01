В Липецке запустили высокоэкологичный комплекс переработки продуктов коксохимического производства
Июл 15
На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) запустили в промышленную эксплуатацию высокотехнологичный комплекс улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства. Инвестиции комбината в реализацию проекта составили 4,6 млрд рублей. В результате выбросы вредных веществ в атмосферу сократились в два раза.
Новый комплекс построен с применением наиболее доступных современных технологий. Агрегат улавливает весь объем газа, который образуется при нагреве угля в коксовой батарее, очищает его, а выделяемые при очистке химические вещества перерабатывает в другую продукцию: сульфат аммония, бензол и др. Очищенный коксовый газ используется в качестве топлива на самих коксовых печах и на электростанциях комбината.
По словам вице-президента по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константина Лагутина, «практически безотходное производство гарантирует эффективную очистку газа, безопасность и высокую экологичность технологического процесса».
Кроме того, запуск нового комплекса позволит увеличить производство сырья для химической промышленности и агропрома.
Липецкая область, Центральный федеральный округ
15 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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