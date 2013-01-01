В Липецке запустили высокоэкологичный комплекс переработки продуктов коксохимического производства



На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) запустили в промышленную эксплуатацию высокотехнологичный комплекс улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства. Инвестиции комбината в реализацию проекта составили 4,6 млрд рублей. В результате выбросы вредных веществ в атмосферу сократились в два раза.

Новый комплекс построен с применением наиболее доступных современных технологий. Агрегат улавливает весь объем газа, который образуется при нагреве угля в коксовой батарее, очищает его, а выделяемые при очистке химические вещества перерабатывает в другую продукцию: сульфат аммония, бензол и др. Очищенный коксовый газ используется в качестве топлива на самих коксовых печах и на электростанциях комбината.

По словам вице-президента по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константина Лагутина, «практически безотходное производство гарантирует эффективную очистку газа, безопасность и высокую экологичность технологического процесса».

Кроме того, запуск нового комплекса позволит увеличить производство сырья для химической промышленности и агропрома.

Липецкая область, Центральный федеральный округ