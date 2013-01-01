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В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей

Июн 28
Москва Центральный федеральный округ
В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» 27 июня состоялась закладка капсулы времени на территории строительства производственного комплекса «Рустарк» по глубокой переработке пшеничного сырья на крахмалопродукты и биополимеры – инновационные материалы для производства экологически безвредных биопластиков, ранее не производимых в России. Общая сумма инвестиций в завод за 4 этапа 10-летнего проекта составит 63 млрд рублей.
На первом этапе, в 2019-2021 годах, предприятие вложит в переработку зерна и производство модифицированного крахмала 8 млрд рублей. Мощности первой очереди завода будут перерабатывать до 500 тонн пшеницы в сутки.

Второй и третий этапы (до 2026 года) предусматривают увеличение в несколько раз мощности переработки зерна и выпуск на основе модифицированного крахмала биополимеров и биомономеров (объем инвестиций составит 30 млрд рублей).

На четвёртом этапе — в 2026-2029 гг. - компания планирует вложить в предприятие 25 млрд рублей, увеличив производство полимеров за счёт увеличения переработки зерна до 3 тыс. тонн в сутки.

— Крахмал — это новая, в кавычках, нефть XXI века, это — природный полимер. На его основе, используя современные технологии, компания «Рустарк» будет производить биопластики с аналогичными или лучшими потребительским свойствами, чем у у материалов, получаемых из нефти, но без ущерба для окружающей среды, — отметил управляющий партнёр ООО «Рустарк» Роман Козырев.

Преимущество модифицированного крахмала в том, что его получают из возобновляемого сырья, пшеницы. Все отходы производства используются, например, на корм скоту. Кроме того, биопластики, получаемые из такого продукта, разлагаемы в короткий срок по сравнению, например, с разложением пластиковой бутылки. Таким образом биопластик — это выход из проблемы загрязнения окружающей среды.

Из новых крахмальных полимеров уже научились изготавливать разнообразную тару для пищевых продуктов, упаковку и одноразовую посуду, материалы для производства обуви и одежды при той же стоимости, что и у продукции, получаемой из ископаемых ресурсов.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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