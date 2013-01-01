В Ленобласти вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестквотам



В г. Отрадное Ленинградской области судостроительный завод «Пелла» отправил на ходовые испытания первое российское краболовное судно «Русь», построенное по программе инвестиционных квот по заказу дальневосточной рыболовецкой компании «Антей». Проект краболова разработало ПКБ «Петробалт».

Современное высокотехнологическое судно проекта 03070 будет укомплектовано самым современным судовым и технологическим оборудованием. По своим основным параметрам «Русь» соответствует требованиям, предъявляемым к судам, строящимся по инвестквотам. Длина судна составляет 50,5 метра, ширина – 12,5 метра, осадка – 6,7 метра, полное водоизмещение – 1931 тонну. Основное предназначение «Руси» – специализированный донный лов краба различных пород: камчатского, опилио, синего и т.п. Улов сортируется, хранится и транспортируется в специальных корзинах (RSW-танках) в живом виде. Такой тип краболовов называют «живовозами». Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪