В Ленинградской области заработал самый крупный на Северо-Западе грибной комплекс за 5,6 млрд рублей



Во Всеволожском районе Ленинградской области открыли самый крупный в Северо-Западном федеральном округе комплекс по по круглогодичному производству шампиньонов агрохолдинга «Выборжец», который будет производить 10 тыс. тонн грибов в год. Грибные теплицы расположены на площади в 4 га. Инвестиции в проект составили 5,6 млрд рублей, создано 350 новых рабочих мест.

Кроме грибного комплекса, в рамках проекта будет действовать цех по производству торфяного компоста для шампиньонов мощностью 50 тыс. тонн в год в Лужском районе. При производстве компостного грунта для грибов утилизируется вредный для экологии птичий помет, который поступает с ближайших птицефабрик.

ЗАО «Агрофирма «Выборжец» — ведущий производитель свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе. Общая площадь предприятий агрохолдинга составляет 850 га, 30 га из которых заняты теплицами. На предприятии работает более 700 сотрудников.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ