В Ленинградской области запустили инновационную линию по выпуску стройматериалов за 1,8 млрд рублей



В г. Сертолово Всеволжского района Ленинградской области состоялся запуск новой линии по производству газобетона на «Сертоловском газобетонном заводе» (СГЗ). Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей. Трудоустроено около 230 местных жителей.

Строительство новой линии СГЗ площадью 11 тыс. кв. метров было осуществлено в течение полутора лет. Теперь на заводе общей площадью 28 га функционирует две производственных линии.

Новая линия— современное автоматизированное производство, мощности которого позволят выпускать до 1,3 тыс. кубометров газобетона в сутки. Общий объем выпуска продукции составит 560 тыс. кубометров газобетонных блоков в год, что позволит предприятию стать крупнейшим производителем газобетона на Северо-Западе России.

«Сертоловский Газобетонный Завод» — крупнейшее в регионе предприятие, выпускающее блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения. Выпускаемые строительные материалы широко применяются в строительстве. Суммарный выпущенный объем газобетона уже превысил 3 млн кубометров - самый большой накопленный итог среди российских предприятий.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ