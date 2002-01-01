В Ленинградской области выборгские корабелы вывели из эллинга рыболовный траулер «Юрий Маточкин»



В Ленинградской области на ПАО «Выборгский судостроительный завод» состоялся вывод корпуса рыболовного морозильного траулера проекта KMT02 «Юрий Маточкин» из эллинга на площадку открытого стапеля. Сдача судна, которое было заложено полтора года назад, запланирована на июль 2020 года.

Судно ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 обладает траловым комплексом последнего поколения и предназначено для лова донных пород рыб с обработкой улова непосредственно на борту судна.

На траулере будет размещаться оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции суммарной ёмкостью до 375 куб. метров.

Длина судна превышает 80 метров, ширина — 15,4 метра, высота борта до промысловой палубы — более 9 метров. Максимальная осадка — 8,9 метра, водоизмещение — 5563 тонн. Судно развивает скорость 15 узлов, мощность энергетической установки — 4,64 МВт.

Экипаж нового морозильного траулера составит 46 человек, для них предусмотрены комфортабельные одно- и двухместные каюты, кают-компания с отдельной зоной самообслуживания, а также все необходимые санитарно-бытовые и санитарно-гигиенические помещения. На борту располагается спортивный комплекс с беговой дорожкой, тренажёрами, сауной. Кроме этого, для обеспечения комфортных условий экипажу при неполной загрузке предусмотрен успокоитель качки пассивного типа.

Траулер строится по заказу АО «Атлантрыбфлот», разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро. Новый траулер назван в честь первого губернатора Калининградской области, внесшего большой вклад в развитие рыбной промышленности региона.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ