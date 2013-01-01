В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера
Апр 8
В Ленинградской области на ПАО «Выборгский судостроительный завод» началась резка металла для очередного рыбопромыслового судна проекта KMT02. Траулер ледового класса Ice3 строится по заказу АО «Атлантрыбфлот» в рамках госпрограммы инвестиционных квот. Выборгские судостроители возобновили работу после недельного карантина. Все необходимые меры предосторожности и санитарные нормы для предотвращения заражения сотрудников верфи коронавирусом соблюдаются.
Кормовой морозильный траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. метров.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
8 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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