В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера



В Ленинградской области на ПАО «Выборгский судостроительный завод» началась резка металла для очередного рыбопромыслового судна проекта KMT02. Траулер ледового класса Ice3 строится по заказу АО «Атлантрыбфлот» в рамках госпрограммы инвестиционных квот. Выборгские судостроители возобновили работу после недельного карантина. Все необходимые меры предосторожности и санитарные нормы для предотвращения заражения сотрудников верфи коронавирусом соблюдаются.

Кормовой морозильный траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. метров. Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ

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