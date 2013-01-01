В Ленинградской области произвели первую партию биопротеина из природного газа



Компания «Протелюкс» на своем заводе в Ивангороде Кингисеппского района запустила промышленное производство микробиологического белка, который используется в качестве компонента комбикормов в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве.

В создание предприятия инвестировано около 2,5 млрд рублей. Первые партии продукции отправят крупнейшим мировым производителям кормов для проведения собственных исследований качества полученного биопротеина и его включения в состав рецептуры коммерческих кормов. В дальнейшем эта продукция будет выведена на рынок под торговой маркой UniProtein ® (Унипротеин).

В январе-феврале 2019 года на предприятии в Ивангороде планируется запустить еще два ферментера и выйти на проектную мощность 6 тыс. тонн готовой продукции в год.

Ранее компания «Протелюкс» приобрела у датской Unibio эксклюзивную лицензию на использование в России технологии по переработке природного газа с помощью бактерий и заявила о планах по созданию в нашей стране новой отрасли промышленного производства кормового протеина.

В ближайшие 10 лет «Протелюкс» намерена построить в десяти регионах России 10 предприятий мощностью каждого до 100 тысяч тонн продукции в год. Проект «Протелюкс» одобрил наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Заключено соглашение о размещении аналогичного производства в ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области. Речь идет об инвестициях объемом 18 и 10 млрд. рублей и переработке около 180 млн кубометров природного газа на каждом их новых предприятий.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ