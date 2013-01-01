В Ленинградской области открыли новый дорожно-туристический маршрут вокруг Ладожского озера



В Ленинградской области реконструирован участок федеральной трассы А-121 «Сортавала» от Приозерска до границы с республикой Карелия, благодаря чему открылся новый туристический маршрут вокруг Ладожского озера. Трасса проходит через два наиболее привлекательных района области - Всеволожский и Приозерский - и связывает регион с Карелией.

На участке дороги протяженностью около 21 км построено 9,9 км нового и реконструировано 10,9 км существующего полотна, возведено два моста через реку Тихая, реконструирован железнодорожный путепровод, обустроена площадка отдыха для водителей, смонтировано около 14 км линий наружного освещения.

Ожидается, что с открытием движения по обновленному участку трассы вырастет туристический поток не только в Ленинградской области, но и в Карелии.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ