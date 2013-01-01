В Ленинградской области отгружен 30-тысячный вагон для крупнейшей лизинговой компании России



В г. Тихвине Ленинградской области на АО «Тихвинский вагоностроительный завод», входящем в холдинг Объединенная вагонная компания (ОВК), состоялась техническая приемка и торжественная отгрузка 30-тысячного вагона для Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО «ГТЛК») — крупнейшей лизинговой компании России.

Юбилейным стал люковый полувагон нового поколения повышенной грузоподъемности модели 12-9853. Увеличенный до 92 м³ объем кузова позволяет перевозить грузы широкого спектра плотности с использованием полной грузоподъемности. За один рейс новый вагон перевозит до 10% груза больше по сравнению с типовым.

Существенными преимуществами вагона нового поколения являются увеличенные сроки межремонтных пробегов, которые обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона почти в 3 раза. Полувагон полностью совместим с существующей инфраструктурой и может эксплуатироваться на всех типах погрузочно-разгрузочных терминалов.

ПАО «ГТЛК» - стратегический партнер Объединенной вагонной компании в развитии лизинга железнодорожного транспорта. Объем закупок на предприятиях холдинга составляет 150 млрд рублей. С учетом будущей поставки это более 40 тысяч вагонов нового поколения.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ