Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ИЮЛ, 11:41 МСК
USD (ЦБ)    63,4951
EUR (ЦБ)    71,6034

04 ИЮЛ, 11:41 МСК
USD (ЦБ)    63,4951
EUR (ЦБ)    71,6034

В Ленинградской области отгружен 30-тысячный вагон для крупнейшей лизинговой компании России

Июл 4
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области отгружен 30-тысячный вагон для крупнейшей лизинговой компании России

В г. Тихвине Ленинградской области на АО «Тихвинский вагоностроительный завод», входящем в холдинг Объединенная вагонная компания (ОВК), состоялась техническая приемка и торжественная отгрузка 30-тысячного вагона для Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО «ГТЛК») — крупнейшей лизинговой компании России.
Юбилейным стал люковый полувагон нового поколения повышенной грузоподъемности модели 12-9853. Увеличенный до 92 м³ объем кузова позволяет перевозить грузы широкого спектра плотности с использованием полной грузоподъемности. За один рейс новый вагон перевозит до 10% груза больше по сравнению с типовым.

Существенными преимуществами вагона нового поколения являются увеличенные сроки межремонтных пробегов, которые обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона почти в 3 раза. Полувагон полностью совместим с существующей инфраструктурой и может эксплуатироваться на всех типах погрузочно-разгрузочных терминалов.

ПАО «ГТЛК» - стратегический партнер Объединенной вагонной компании в развитии лизинга железнодорожного транспорта. Объем закупок на предприятиях холдинга составляет 150 млрд рублей. С учетом будущей поставки это более 40 тысяч вагонов нового поколения.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Июл:
3 Июл:
3 Июл:
Центральный федеральный округ:
3 Июл:
3 Июл:
3 Июл:
РОССИЯ:
3 Июл:
3 Июл:
3 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Опасные связи? Минздрав проверит влияние технологий 5G на здоровье россиян

Опасные связи? Минздрав проверит влияние технологий 5G на здоровье россиян
Экономика

Россия вышла из ДРСМД, ПАСЭ ожидает диалог Украины с Россией, «Газпром» закупает туркменский газ и другие новости

Россия вышла из ДРСМД, ПАСЭ ожидает диалог Украины с Россией, «Газпром» закупает туркменский газ и другие новости
События и факты

Какие романсы поют финансы? Как россияне контролируют свои расходы и распределяют семейный бюджет

Какие романсы поют финансы? Как россияне контролируют свои расходы и распределяют семейный бюджет
Исследования

Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе

Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
Политика

Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области

Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области
Общество

ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости

ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости
События и факты

Узнай, страна

На Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны

На Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны

В Ленинградской области отгружен 30-тысячный вагон для крупнейшей лизинговой компании России

В Ленинградской области отгружен 30-тысячный вагон для крупнейшей лизинговой компании России

Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования

Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования

Вологодские гостиницы получили свои звезды

Вологодские гостиницы получили свои звезды

Новости дня

11:24 Россиянкам официально разрешат мужские профессии Россиянкам официально разрешат мужские профессии
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
10:37 Украина готовится к перебоям с транзитом российского газа Украина готовится к перебоям с транзитом российского газа
09:42 У Маслякова хотят отобрать бренд КВН У Маслякова хотят отобрать бренд КВН
08:55 В акваторию Черного моря вошел французский корабль-разведчик В акваторию Черного моря вошел французский корабль-разведчик
08:12 В Москве удивились заявлению Лондона о доступе международных наблюдателей в Крым В Москве удивились заявлению Лондона о доступе международных наблюдателей в Крым
08:12 TESS обнаруживает самую маленькую экзопланету TESS обнаруживает самую маленькую экзопланету
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
07:32 Путин рассказал, чего ждет от США Путин рассказал, чего ждет от США

Узнай, страна!

10:39 На Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны На Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
03 ИЮЛ, 17:19 Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования
03 ИЮЛ, 14:06 Омские макароны «по-вьетнамски» Омские макароны «по-вьетнамски»
03 ИЮЛ, 12:56 Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа
02 ИЮЛ, 17:39 Коррупция – враг неуступчивый Коррупция – враг неуступчивый
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter