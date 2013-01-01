В Ленинградской области начались ходовые испытания ледокола «Обь»



В Ленинградской области Выборгский судостроительный завод начал ходовые испытания дизель-электрического портового ледокола «Обь» в Балтийском море. В ходе испытаний будет проверена надёжность работы оборудования и судовых систем. Судно спроектировано и построено по заказу «Атомфлота» для обеспечения проводки судов газовых проектов в порту Сабетта (Ямал).

Ледокол «Обь» ледового класса Icebreaker 7 построен под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства. Общая длина судна — 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м, ледопроходимость — 1,5 м. Мощность составляет около 12 МВт, скорость — 15 узлов.

Отличительной особенностью ледокола является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Они расположены попарно в носовой части и на корме судна. Это дает возможность максимально эффективной работы во льду, маневрирования и выполнения специальных задач в акватории Обской губы порта Сабетта. Судно станет первым неатомным ледоколом в составе Росатомфлота.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ