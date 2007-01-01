

В Ломоносовском районе Ленинградской области заложили капсулу времени в честь закладки первого камня в основание нового предприятия, на котором будет производиться электротехническое оборудование компании «Хакель» (Чехия). Инвестиции в проект составляют 350 млн рублей. На заводе создадут около 200 новых рабочих мест.

В Ленинградской области начали строить завод по выпуску устройств для защиты от скачков напряжения

В Ломоносовском районе Ленинградской области заложили капсулу времени в честь закладки первого камня в основание нового предприятия, на котором будет производиться электротехническое оборудование компании «Хакель» (Чехия). Инвестиции в проект составляют 350 млн рублей. На заводе создадут около 200 новых рабочих мест.

Новое предприятие площадью 11 тыс. кв. метров расположится в индустриальном парке «Гринстейт». Здесь планируют выпускать по программе импортозамещения около 5 тысяч наименований электротехнических изделий, прежде всего, устройства заземления и грозозащиты, которые позволяют защитить электронику, электротехническое оборудование , компьютеры, бытовую технику и т.д. от перепадов электрического напряжения. Проектная мощность завода рассчитана на выпуск 240 тысяч штук электротехнических изделий в год с объемом продаж до 0,5 млрд рублей.

По словам генерального директора завода Андрея Кадукова, продукция предназначена, в первую очередь, для рынка России и стран СНГ. Среди потенциальных заказчиков - крупные компании энергетической, телекоммуникационной и транспортной отраслей. Завод планируют построить к 2020 году.

Уже в следующем году фирма планирует перевести всё производство из Петербурга в Ломоносовский район на новый завод, что позволит производителю увеличить выпуск устройств защиты от скачков напряжения в три раза.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ