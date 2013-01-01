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В Ленинградской области начали серийный выпуск первой отечественной топливораздаточной колонки СПГ

Авг 9
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области начали серийный выпуск первой отечественной топливораздаточной колонки СПГ

В Санкт-Петербурге НПК «Ленпромавтоматика» запустила в серийное производство первую российскую топливораздаточную колонку ЛПА-СПГ-К для заправки транспорта сжиженным природным газом (СПГ). В настоящее время первые серийные образцы колонки готовятся к вводу в эксплуатацию.
Колонка зарегистрирована в Госреестре средств измерений, а также имеет сертификат взрывозащиты. На данный момент ЛПА-СПГ-К — единственная российская модель колонки для заправки СПГ, обладающая всеми необходимыми сертификатами для работы на российском рынке.

Погрешность колонки, т. е. разница массы топлива, отображаемой на табло, и фактически заправленного в бак, не превышает 1%. В колонке обеспечена автоматизированная процедура захолаживания и заправки криобака с минимально возможным испарением СПГ. Безопасность и эффективность процесса обеспечивается электронным блоком управления.

Российская колонка является законченным изделием, не требующим подключения к внешней системе управления. Электронный управляющий блок обеспечивает одновременно и управление технологическим процессом заправки, и учет заправленного топлива, и связь с системой управления отпуском топлива. Это выгодно отличает колонку ЛПА-СПГ-К от некоторых европейских образцов. Колонка полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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