В Ленинградской области начали серийный выпуск первой отечественной топливораздаточной колонки СПГ
В Санкт-Петербурге НПК «Ленпромавтоматика» запустила в серийное производство первую российскую топливораздаточную колонку ЛПА-СПГ-К для заправки транспорта сжиженным природным газом (СПГ). В настоящее время первые серийные образцы колонки готовятся к вводу в эксплуатацию.
Погрешность колонки, т. е. разница массы топлива, отображаемой на табло, и фактически заправленного в бак, не превышает 1%. В колонке обеспечена автоматизированная процедура захолаживания и заправки криобака с минимально возможным испарением СПГ. Безопасность и эффективность процесса обеспечивается электронным блоком управления.
Российская колонка является законченным изделием, не требующим подключения к внешней системе управления. Электронный управляющий блок обеспечивает одновременно и управление технологическим процессом заправки, и учет заправленного топлива, и связь с системой управления отпуском топлива. Это выгодно отличает колонку ЛПА-СПГ-К от некоторых европейских образцов. Колонка полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
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