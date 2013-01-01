В Ленинградской области дан старт строительству предприятия по выращиванию осетра и форели



В Ломоносовском районе Ленинградской области начинают строительство предприятия по промышленному выращиванию осетра, форели и тилапии в установках закрытого типа по российской технологии. Инвестиции лизинговой компании «Морской базис» в проект составят 4 млрд рублей.

В Ломоносовском районе Ленинградской области начинают строительство предприятия по промышленному выращиванию осетра, форели и тилапии в установках закрытого типа по российской технологии. Инвестиции лизинговой компании «Морской базис» в проект составят 4 млрд рублей.

Проектная мощность предприятия - 9 тысяч тонн ценных пород рыбы в год. Способ закрытого выращивания позволяет снизить риски потерь аквакультуры от разного рода заражений.

Планируется поставлять охлажденную рыбную продукцию и консервы в торговые сети Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, компания намерена наладить поставки свежей рыбы в больницы и детские сады для диетического питания.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ