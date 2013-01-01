В Ленинградской области дан старт строительству предприятия по выращиванию осетра и форели
Июл 11
В Ломоносовском районе Ленинградской области начинают строительство предприятия по промышленному выращиванию осетра, форели и тилапии в установках закрытого типа по российской технологии. Инвестиции лизинговой компании «Морской базис» в проект составят 4 млрд рублей.
В Ломоносовском районе Ленинградской области начинают строительство предприятия по промышленному выращиванию осетра, форели и тилапии в установках закрытого типа по российской технологии. Инвестиции лизинговой компании «Морской базис» в проект составят 4 млрд рублей.
Проектная мощность предприятия - 9 тысяч тонн ценных пород рыбы в год. Способ закрытого выращивания позволяет снизить риски потерь аквакультуры от разного рода заражений.
Планируется поставлять охлажденную рыбную продукцию и консервы в торговые сети Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, компания намерена наладить поставки свежей рыбы в больницы и детские сады для диетического питания.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
11 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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