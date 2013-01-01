В Ленинградской области спустили на воду траулер-процессор «Баренцево море»



Рыболовецкое судно, предназначенное для АО «Архангельский траловый флот» строится на ПАО «Выборгский судостроительный завод» с мая 2017 года по эскизному проекту норвежской фирмы «Skipsteknisk».

Это головное судно проекта KMT01 из четырех судов, которые строятся в Выборге «под ключ» для Архангельского тралового флота.

Траулер дедвейтом 2840 тонн сможет развивать максимальную скорость хода 15 узлов и находиться в автономном плавании 30 суток, имея на борту экипаж из 49 человек. Все суда будут оснащены современным траловым комплексом последнего поколения, а также фабрикой по переработке рыбы.

Траулер предназначен для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 т. мороженной рыбной продукции, 25 т. рыбного филе и 9 т. рыбной муки и рыбьего жира.

"Баренцево море" и другие суда проекта KMT01строятся благодаря программе "инвестиционных квот" по размещению заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего в рамках программы предполагается построить 100 новых рыболовецких судов. По оценкам экспертов, это привлечёт в отрасль около 200 миллиардов рублей инвестиций и будет способствовать обновлению российского флота.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ