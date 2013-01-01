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В Курской области завершен капитальный ремонт 10 километров автодороги А-142 Тросна-Калиновка

Окт 5
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской области завершен капитальный ремонт 10 километров автодороги А-142 Тросна-Калиновка

В ходе капитального ремонта 10-километрового отрезка в Хомутовском районе, который производило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков, выполнено расширение и усиление существующей дорожной одежды, укреплены откосы, обочины, кюветы, организован водоотвод с проезжей части, построены десять и отремонтирована одна водопропускная труба. Верхний слой дорожного покрытия уложен с использованием устойчивого к нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Для улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, исключения таких дефектов, как трещины, выбоины, колейность, нижний слой дорожного покрытия усилили специальной геосеткой, которая позволяет увеличить допустимую несущую нагрузку на полотно и продлевает в два раза межремонтные сроки эксплуатации автотрассы.

Безопасность участников дорожного движения после проведенного капитального ремонта обеспечивают новые дорожные знаки, пластиковые сигнальные столбики, горизонтальная разметка, барьерное ограждение протяженностью более трех км, пешеходные тротуары с перильным ограждением. Для освещения шести построенных автобусных остановок установлены автономные осветительные комплексы на солнечной энергии.

В Курской области до конца этого года также планируется капитально отремонтировать 13 км автодороги Р-298 Курск-Воронеж-Борисоглебск.

Справка:

ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Курской области обслуживает 422 км федеральных автомобильных дорог общего пользования: М-2 «Крым», Р-298 Курск-Воронеж-автомобильная дорога Р-22 «Каспий», А-142 Тросна-Калиновка.



 
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