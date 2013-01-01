В Курской области в честь 75-летия Курской битвы будет организован военный парад



Губернатор Александр Михайлов обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением о праздновании юбилейной даты Победы в Курской битве на федеральном уровне.

На основании резолюции главы государства было подготовлено и направлено письмо на имя командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова с просьбой о проведении военного парада, прохождения войск торжественным маршем с привлечением военной техники Курского территориального гарнизона и участием авиационной пилотажной группы. Стоит отметить, что военный парад предусматривает прохождение войск торжественным маршем с привлечением 24 единиц техники.

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