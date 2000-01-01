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ИЗМИР

В Курской области в 2017 году благоустроено 510 дворовых и 58 общественных территорий

Дек 20
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской области в 2017 году благоустроено 510 дворовых и 58 общественных территорий

Это сделано в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», объявленного главой государства в Курской области
В следующем году планируется привести в порядок еще 374 двора и 115 общественных территорий. Все это стало возможным благодаря масштабной поддержке из федерального бюджета.

Подробнее об этом рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель губернатора Курской области Александр Демин.

- Считаю, что главная задача, поставленная президентом России, – объединить и воспитать ответственных собственников – в Курской области выполнена. Куряне, которые вначале осторожно отнеслись к новому проекту, в процессе активно вовлеклись в работу, выдвинули целый ряд инициатив, касающихся и собственных дворов, и общественных территорий, - подчеркнул Александр Демин.

Наиболее масштабные работы были проведены в Курске, Железногорске, Курчатове. Особенно заметно изменились общественные территории: при благоустройстве каждой были учтены мнения горожан. К примеру, в Курчатове, где была в рамках проекта приведена в порядок набережная, по инициативе молодоженов заложена аллея семьи, в Железногорске по многочисленным просьбам появилась новая скейт-площадка, в Курске на ул. Студенческой, на пустыре появился сквер – в его озеленение активно включились жители близлежащих домов.

Но особенно рады куряне тому, как преображаются их дворы. Один из самых показательных дворов около дома №2 по ул. Интернациональной находится в Железнодорожном округе Курска. Здесь благоустройство прошло при активном участии собственников и администрации округа.

- Мы очень благодарны, что Владимир Путин выступил с программой по благоустройству территорий, такого в нашей стране давно уже давно уже не было. К примеру, наш двор последний раз реконструировался 40 лет назад. Поэтому, когда мы узнали, что такой проект есть, решили быть в первых рядах. Подрядчик нам расширил дорогу, сделал пешеходную дорожку, заменил бордюры. А мы своими силами завезли землю, высадили цветы, разметили места для парковки. Наша жизнь стала более комфортной, - отмечает одна из активных жильцов дома Нина Петрова.

По словам Александра Демина, проект рассчитан до 2022 года. Планируется, что за это время при федеральной поддержке в Курской области будет благоустроено 3,5 тысячи дворов, 627 общественных территорий. Только в 2018 году на эти цели из федерального бюджета Курская область получит 214 миллионов рублей.

- Есть шанс получить и дополнительные средства. На конкурс в Минстрой РФ отправлен ряд реализованных в Курской области проектов – это скверы на Красной площади и на Студенческой города Курска, набережная в Курчатове и дворовая территория в селе Касторное. Если они победят в отборе и войдут в число лучших муниципальных практик, то этим территориям будет выделено дополнительное финансирование, - подчеркнула председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко.



 
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