Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ФЕВ, 16:54 МСК
USD (ЦБ)    56,2613
EUR (ЦБ)    69,7921
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В Курской области стартует проект «Школа»

Фев 1
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской области стартует проект «Школа»

Проект имеет широкий спектр направленности. Как рассказали в региональном комитете образования и науки, это раскрытие творческого потенциала школьников, патриотическое воспитание, приобщение родителей к делам школы и многое другое.
В Курской области будут реализовываться такие направления как «Ярмарка увлечений», где ребята смогут продемонстрировать свои навыки в творчестве, робототехнике, спортивных мероприятиях и т.д. «Школьный концерт», которое позволит родителям увидеть выступления, которые их дети готовят в течение года, в том числе для конкурсов.

«Профориентационное тестирование», оно направлено на создание благоприятных условий для повышения уровня образования и трудовой занятости школьников, а также предоставление новых возможностей подросткам для профориентации и выбора дальнейшего места обучения.

Так, завтра, 1 февраял в 14.30 в школе №60 города Курска в рамках проекта состоится концерт, который подготовили учащиеся.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
1 Фев:
1 Фев:
1 Фев:
Центральный федеральный округ:
1 Фев:
1 Фев:
1 Фев:
РОССИЯ:
1 Фев:
1 Фев:
1 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Против следственного произвола. О чем говорит новое «дело врачей» и реакция на них власти и общества

Против следственного произвола. О чем говорит новое «дело врачей» и реакция на них власти и общества
Политика

Ковровая бомбардировка российской элиты? В чем смысл «кремлевского доклада» США

Ковровая бомбардировка российской элиты? В чем смысл «кремлевского доклада» США
Политика 2

Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?

Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?
Эволюция и человек

«Дохлая лошадь, на которой не поедешь». Подорвут ли санкции США обороноспособность России?

«Дохлая лошадь, на которой не поедешь». Подорвут ли санкции США обороноспособность России?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»

Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»

4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно»

4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно»

Новости компаний

Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов

Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов

Виолетта Комиссарова: Необходимо создать долгосрочную программу поддержки экспорта

Виолетта Комиссарова: Необходимо создать долгосрочную программу поддержки экспорта

Новости СМИ

Новости дня

16:45 Системно значимые банки будут согласовывать с ЦБ смену контролирующего акционера Системно значимые банки будут согласовывать с ЦБ смену контролирующего акционера
«Как будто еще раз выиграли». Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских олимпийцев и вернул России первое место в Сочи
«Как будто еще раз выиграли». Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских олимпийцев и вернул России первое место в Сочи
16:30 По данным Росстата рост ВВП России в 2017 году составил 1,5% По данным Росстата рост ВВП России в 2017 году составил 1,5%
16:18 В Средиземноморье началась новая миграционная оперция Евросоюза "Фемида" В Средиземноморье началась новая миграционная оперция Евросоюза "Фемида"

Узнай страна!

19:13 Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять» Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»
«За себя и за того парня». За что Путин извинился перед олимпийцами?
«За себя и за того парня». За что Путин извинился перед олимпийцами?
18:32 4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно» 4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно»
11:44 Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортной деятельности Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортной деятельности
31 ЯНВ, 20:14 Тургеневский год
26 ЯНВ, 12:56 Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики
25 ЯНВ, 13:24 Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде

Новости компаний

14:50 Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter