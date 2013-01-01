В Курской области стартует проект «Школа»



Проект имеет широкий спектр направленности. Как рассказали в региональном комитете образования и науки, это раскрытие творческого потенциала школьников, патриотическое воспитание, приобщение родителей к делам школы и многое другое.

В Курской области будут реализовываться такие направления как «Ярмарка увлечений», где ребята смогут продемонстрировать свои навыки в творчестве, робототехнике, спортивных мероприятиях и т.д. «Школьный концерт», которое позволит родителям увидеть выступления, которые их дети готовят в течение года, в том числе для конкурсов.

«Профориентационное тестирование», оно направлено на создание благоприятных условий для повышения уровня образования и трудовой занятости школьников, а также предоставление новых возможностей подросткам для профориентации и выбора дальнейшего места обучения.

Так, завтра, 1 февраял в 14.30 в школе №60 города Курска в рамках проекта состоится концерт, который подготовили учащиеся.