В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»



Об этом шла речь на пресс-конференции председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области Владимира Гребенкина, директора областного центра туризма Максима Криволапова и ребят из команды КВН «Мама будет рада» Юго-западного государственного университета, которые и запустили данный проект.

Цель проекта «ЦУЕФА» - популяризация объектов туристического потенциала муниципальных районов и городов Курской области.

Проект будет реализовываться в виде роликов продолжительностью 10-15 минут, которые будут размещаться в сети интернет. Всего будет снято 10 сюжетов в районах Курской области. В съемках принимают участие два участника – у одного из них на два дня будет одна тысяча рублей, у другого – десять тысяч рублей. За эти деньги ребята должны будут найти жилье, обеспечить себя питанием и культурно-развлекательной программой в месте съемок. Определять, кому какая сумма достанется, будет жребий – таковы условия игры «ЦУЕФА».

Как отметил Владимир Гребенкин, ребята из ЮЗГУ уже сняли сюжет, посвященный туристическим объектам Льгова. Все желающие поближе познакомиться с достопримечательностями этого города могут это сделать, посмотрев его по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=YgZDix_MHug