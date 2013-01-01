В Курской области состоялся X Международный конкурс искусства «Гран-при «Золотые таланты»
На сцене Курской государственной филармонии состоялся Гала-концерт лауреатов X Международного конкурса исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты». В церемонии закрытия принял участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт и заместитель директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мухомеджан Фатима.
- Десять лет конкурс приковывает к себе внимание подлинных ценителей музыки, по праву считается важной частью культурной жизни не только Центрального Черноземья, но и всей России. Для большинства «золотых талантов» этот конкурс только начало профессионального становления, за которым предстоит долгий и сложный путь восхождения к вершинам мастерства, — подчеркнул Роман Старовойт. - Уверен, что идеи конкурса найдут своё дальнейшее отражение в молодежных проектах, реализуемых на курской земле.
Международный конкурс исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты» —
знаковое мероприятие федерального масштаба, направленное на поддержку молодых дарований. Традиционно оно проходит в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева и администрации региона.
В этом году четыре дня в Курске талантливая молодежь из многих регионов России — от Санкт-Петербурга до Новосибирской области — демонстрировала свое исполнительское мастерство на фортепиано, деревянных и духовых инструментах.
Отметим, что поддержка одаренных детей в Курской области осуществляется в соответствии с концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в России, утвержденной Президентом Владимиром Путиным.
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