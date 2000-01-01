В Курской области реализуется указ президента, направленный на защиту детей-сирот



Одной из важнейших задач, прописанной в указе, является обеспечение жильем детей-сирот. В Курской области с 2011 года на эти цели направлено более 2,53 млрд рублей, свое жилье получили 2704 человека. Планируется, что в 2018 году на обеспечение детей-сирот будет выделено 485 млн рублей, в том числе 30,84 млн рублей - деньги федерального бюджета. Эти средства позволят обеспечить жилыми помещениями 425 детей-сирот.

Вчера в Курчатове 20 детей-сирот в торжественной обстановке получили ключи от нового жилья. В квартирах уже есть все самое необходимое. Установлены газовые плиты, поквартирное отопление, необходимая сантехника.

Присутствующий на мероприятии главный федеральный инспектор по Курской области Вадим Лобин поздравил новоселов с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы в новых квартирах было тепло и уютно, раздавался детский смех.

Стоит отметить, что квартиры площадью без малого 36 кв. м предоставляются по договору найма специализированного жилищного фонда. Это значит, что в течение пяти лет квартира находится в областной собственности. Проживающие в ней обязаны выполнять условия договора: вовремя и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, обеспечивать сохранность квартиры и не допускать нарушений общественного порядка, соблюдать правила совместного проживания с соседями. По истечении пятилетнего срока, если все условия договора найма соблюдены, у детей-сирот появится право на приватизацию жилья.

Кстати, в 2018 году еще 40 детей-сирот из Курчатова получат новенькие квартиры, которые уже приобретены в уходящем году, и сейчас на них оформляется документация.