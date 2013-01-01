В Курской области проходят ярмарки «Осень-2018»



Вторая в этом году плодоовощная ярмарка развернулась во всех районах областного центра. Товары, привезенные из курской глубинки, горожане бойко разбирали с раннего утра. Самым большим спросом, по традиции, пользовались сахар, картофель, зерно, овощи, мясо.

- Всегда с нетерпением жду осенних ярмарок, где запасаюсь на зиму картофелем, морковью, капустой, покупаю свежий мед, саженцы для дачи. Все свежее, и цены здесь пониже, чем на рынках и в супермаркетах, да и сторговаться можно, - рассказывает курянка Нина Сафронова.

Среди первых гостей на ярмарочных площадках – врио заместителя губернатора Курской области Александр Демин. Он на протяжении многих лет возглавляет оргкомитет по подготовке осенним ярмаркам и лично следит за тем, чтобы они проходили с пользой и для продавцов и для покупателей.

- Каждой ярмарке предшествует долгая подготовка. Необходимо полностью удовлетворить спрос населения на качественные и экологические чистые товары местного производства. В свою очередь, людям, которые торгуют на ярмарках, нужно реализовать свою продукцию без остатка. Ответственные дежурные, закрепленные за каждой ярмарочной площадкой, внимательно следят за этим. При необходимости товар перевозят туда, где он более востребован.

По словам врио председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаила Аксенова, при подготовке к ярмаркам в центре внимания областной власти – ценовая политика. На сегодняшней ярмарке весь ассортимент товара можно приобрести на 10-15% дешевле, чем в других предприятиях торговли. Например, картофель в среднем стоит 10 рублей за килограмм, капуста и морковь – 15 рублей за килограмм, свекла и лук по 14 рублей за килограмм, свинина от 180 рублей за килограмм, сахар 30-32 рублей за килограмм.

Снижения себестоимости удается добиться за счет торговли без посредников, напрямую от производителя. И от этого выигрывают, как продавцы, так и покупатели. Что касается качества реализуемой продукции, то за ним следят особо: вся она проходит строгий ветеринарный контроль.