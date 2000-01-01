В Курской области подвели итоги летней оздоровительной кампании детей в 2017 году



Об этом шла речь на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи с участием заместителей глав муниципальных районов и городов Курской области, собственников и руководителей оздоровительных учреждений. Мероприятие прошло под председательством заместителя губернатора Курской области Людмилы Гребеньковой.

Она особо подчеркнула, что организация летнего оздоровления и досуга детей – это лишь малая часть того, что в Курской области делается для юных курян в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей.

Ее продолжением станет программа «Десятилетие детства», которая в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стартует в России в 2018 году. В рамках этой программы глава государства инициировал пакет новых мер социальной поддержки семей с детьми. Одной из них стало введение с 1 января 2018 года федеральной ежемесячной выплаты на первого ребёнка до достижения им полутора лет в размере регионального прожиточного минимума. В Курской области также принимается целый ряд дорожных карт по организации программы «Десятилетие детства», в числе которых и организация детского летнего отдыха.

Всего в 2017 году работало 349 оздоровительных учреждений, в их числе 22 загородных лагеря, 8 санаториев, 285 лагерей с дневным пребыванием детей и 34 лагеря труда и отдыха.

В загородных учреждениях заблаговременно были проведены ремонтные работы, благоустроена территория. Путевки во все виды оздоровительных учреждений в 2017 году предоставлялись бесплатно детям от 7 до 17 лет, в первоочередном порядке - детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании было уделено мерам по обеспечению безопасности детского отдыха. Загородные оздоровительные лагеря и санатории Курской области были оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции, на территориях организована охрана и соблюдение пропускного режима.

Отдыхали мальчишки и девчонки и на побережьях Краснодарского края и Крыма - в «Артеке», «Орленке» и «Смене». Были и те, кто хотел в летний период поработать, таких ребят набралось более шести тысяч.

Во время летней оздоровительной кампании большой популярностью пользовались профильные смены. Их программы были направлены на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, спортивно-оздоровительную деятельность, творческое развитие и др.

В текущем году на оздоровительный отдых было потрачено 256,6 млн рублей.