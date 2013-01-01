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В Курской области насчитывается 3971 географический объект

Окт 5
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской области насчитывается 3971 географический объект

Любой географический объект имеет свое исторически сложившееся название. Существует Государственный каталог географических названий РФ (ГКГН), где ведется реестр всех географических объектов страны. В нем каждому объекту присваивается регистрационный номер, описано его местоположение и характеристики.
В Курской области в последние 10-15 лет существенных изменений, связанных с наименованиями географических объектов, не происходило. Последнее изменение - появление нового населенного пункта – поселка Северный. Это название закреплено постановлением Правительства РФ. В течение последних десяти лет были также сняты с учета несколько упраздненных населенных пунктов согласно правовым актам, принятым законодательным собранием Курской области.

Органом исполнительной власти, осуществляющем контроль и надзор за соблюдением законодательства, связанного с наименованиями географических объектов на территории Курской области, является Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области. В настоящее время Управлением Росреестра по Курской области ведется работа по согласованию Государственного каталога географических названий на территории Курской области. Согласно данному каталогу всего в Курской области насчитывается 3971 географический объект, при этом 2805 единиц составляют населенные пункты.

Управление Росреестра по Курской области постоянно осуществляет контроль за правильным употреблением и написанием географических объектов на территории региона. Для этого постоянно проводится мониторинг картографической продукции, в том числе картографические сайты в сети Интернет, просматриваются места размещения наружной рекламы, дорожных указателей и т.д. За 9 месяцев 2018 года уполномоченными специалистами Управления случаев нарушений не выявлено.



 
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